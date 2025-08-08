Saray Lunapark açıldı! Çocuklar mutluluktan uçtu

Kaynak: İHA

Hakkari’de açılan lunaparka vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Aileler ve çocuklar, renkli oyun gruplarında unutulmaz anlar yaşadı.

Hakkarili girişimci Eyyüp Kılınç'ın girişimleriyle hayata geçirilen Saray Lunapark Eğlence Merkezi, görkemli bir törenle hizmete açıldı.

saray-lunapark-acildi-cocuklar-mutluluktan-uctu-yenicag-1.jpg

Kent Park ile Ulu Cami arasında 2 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan lunaparkın açılışına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Akboğa ve çok sayıda davetli katıldı.

saray-lunapark-acildi-cocuklar-mutluluktan-uctu-yenicag-2.jpg

Açılışta konuşan Başkan Servet Taş, Hakkari'de böyle bir tesisin hizmete girmesinden dolayı girişimci Eyyüp Kılınç'a teşekkür ederek, "Kentimize önemli bir yatırım kazandırıldı" dedi.

saray-lunapark-acildi-cocuklar-mutluluktan-uctu-yenicag-3.jpg

Açılışa özel olarak lunaparkın ücretsiz olması, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Aileler çocuklarıyla birlikte alana akın ederken, minikler oyun gruplarını kullanmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

saray-lunapark-acildi-cocuklar-mutluluktan-uctu-yenicag-4.jpg

Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta, çocukların ve ailelerinin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

saray-lunapark-acildi-cocuklar-mutluluktan-uctu-yenicag-5.jpg

