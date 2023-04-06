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Saraybosna, Nazi işgalinden kurtuluşun yıl dönümünü kutluyor

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da şehrin 6 Nisan 1945’te Nazi işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Saraybosna Şehir Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:33
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Saraybosna, Nazi işgalinden kurtuluşun yıl dönümünü kutladı

Saraybosna, Nazi işgalinden kurtuluşun yıl dönümünü kutluyor
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Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, şehrin Nazi Almanya’sı ve Bağımsız Hırvatistan Devleti’nin işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yıl dönümünü temsil eden "Saraybosna Şehir Günü" etkinlikleri çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljko Komsic, şehir merkezinde Sönmeyen Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı. Programa Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Igor Stojanovic ve Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de katıldı.

Becirovic yaptığı açıklamada, “Saraybosna, 1945 yılında Nazi faşizminden kurtarıldı. 1992’de ise Saraybosna kuşatması başladı. 1992 ile 1996 yılları arasında Saraybosnalı çocuk, kadın, yaşlı ve sivilleri öldürenlerin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zalimlerden hiçbir farkı yok” dedi. Savaşta her şeye rağmen Bosna Hersek’in galip geldiğini ifade eden Becirovic, “Birlikte yaşam düşüncesi galip geldi. Saraybosna ve Bosna Hersek, her geçen yıl daha güçlü olacak ve Bosna Hersek’e saldıranlar er ya da geç tarihin çöplüğüne gidecekler” diye konuştu.

İlk kez 6 Nisan 1941’de Nazi Almanya’sı Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanan ve 4 yıl sonra yine 6 Nisan tarihinde işgalden kurtarılan Saraybosna’da bu gün, “Saraybosna Şehir Günü” olarak kutlanıyor. 6 Nisan tarihi ayrıca, 1992’de Saraybosna kuşatmasının başlangıcı olması açısından da sembolik bir öneme sahip. (AA)

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