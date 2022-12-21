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Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 

PİAR Araştırma, Aralık ayı anketine göre AKP'nin oyu yüzde 29,8 olurken, CHP yüzde 26,7 oy aldı. Olası cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketinde Cumhur İttifakı yüzde 41,3 oy oranında kaldı. Bu sonuçla Erdoğan cumhurbaşkanı olamıyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 07:27
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Saray'da kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 

Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
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Gazeteduvar'ın haberine göre, PİAR Araştırma, 15-18 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 2618 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Anketin katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre kararsız seçme de dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 29,8 

CHP: Yüzde 26,7 

İYİ Parti: Yüzde 10,3 

HDP: Yüzde 9,8 

MHP: Yüzde 9,1 

Gelecek Partisi: Yüzde 3,8 

Zafer Partisi: Yüzde 3,0 

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 2,0 

Diğer: Yüzde 3,2

Ankete katılanlara 'Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna Cumhur ve Millet İttifakı adayları kalırsa kime oy verirsiniz?' diye soruldu.

Millet İttifakı: Yüzde 47,5 

Cumhur İttifakı: Yüzde 41,3 

Kararsızlar: Yüzde 11,2

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muhalefet adam
21.12.2022 07:52
Millet aç sefil insanlar açlıktan yiyecek hırsızlıkları yapmaya başladı bu ülkeyi yönetemiyorsunuz artık çekip gidin.  
 
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