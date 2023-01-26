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Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. "Aman reis duymasın" sesleri

ALF Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,1'de kalırken; Millet İttifakı yüzde 50'ye yaklaştı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 20:07
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Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket

Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. ''Aman reis duymasın'' sesleri
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ALF Araştırma, Ocak 2023 Siyasi Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. 18 - 24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada 2000 kişi ile Yüz Yüze anket yöntemiyle görüşmeler yapıldı. 

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AKP ile CHP arasındaki fark 4.9 puan oldu. 

Partilerin oy oranları şöyle: 

AKP: Yüzde 31.0

CHP: Yüzde 26,1

İYİ Parti: Yüzde 15,8

MHP: Yüzde 6,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA Partisi: Yüzde 2,4

TDP: Yüzde 2,2

Zafer Partisi: Yüzde 1,8

Memleket Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1,9

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Nevzat gül
26.01.2023 20:43
Mademki kilicdaroglunu begenmiyorsunuz o zaman kendiniz aday olun. Ikinci defa ekmelettin olayı yasamak istemiyorsanız tabiiki.  
 
Asker
26.01.2023 20:41
Yıllarını ülkücülüğe ve milliyetçiliğe adayan bizler asla Türk adından rahatsız olanlara oy vermedik vermeyiz de oylar ASENA'YA .  
 
Son Osmanlı
26.01.2023 20:38
Eğer ki muhalefet kaybederse siyonist İsrail kazanır  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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