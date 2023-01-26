Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. ''Aman reis duymasın'' sesleri

ALF Araştırma, Ocak 2023 Siyasi Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. 18 - 24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada 2000 kişi ile Yüz Yüze anket yöntemiyle görüşmeler yapıldı.

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AKP ile CHP arasındaki fark 4.9 puan oldu.

Partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 31.0

CHP: Yüzde 26,1

İYİ Parti: Yüzde 15,8

MHP: Yüzde 6,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA Partisi: Yüzde 2,4

TDP: Yüzde 2,2

Zafer Partisi: Yüzde 1,8

Memleket Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1,9