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  • Saray'da verilen iftar yemeğinin menüsü ortaya çıktı. En şık olanı çilek soslu Trileçe

Saray'da verilen iftar yemeğinin menüsü ortaya çıktı. En şık olanı çilek soslu Trileçe

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde menü paylaşıldı. Menüde neler var neler…

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:36
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Saray'da verilen iftar yemeğinin menüsü ortaya çıktı

Saray'da verilen iftar yemeğinin menüsü ortaya çıktı. En şık olanı çilek soslu Trileçe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde milletvekilleri ile depremzedelerin yer aldığı iftar programına katıldı.

Külliye Sergi Salonu'nda düzenlenen iftarın menüsü de ortaya çıktı. Menüdeki yemekler sosyal medyada gündem oldu. 

MENÜDE NELER VAR NELER

İftar tabağında; petek bal, kaymak, Medine hurması, yeşil ve siyah zeytin, beyaz peynir, eski kaşar peynir, tulum peyniri, domates, salatalık, pastırma yer alıyor.

Pas serviste, peynirli su böreği var.

Zeytinyağlı kuru dolma, kereviz salatası ve mevsim meyveleri ve devamında ise Anadolu aşı çorbası, Narenciye soslu bahçe yeşillikleri salata bulunuyor.

Menünün devamında mantar soslu dana fileto, köz sebze ve safranlı pilav ile servis ediliyor. Çay ve kahve de bulunuyor.

Menünün en çok dikkat çekenlerinden biri çilek soslu trileçe oldu.

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