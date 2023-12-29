Saraydaki yasak aşk skandalında yeni perde. İlişkinin 4 aşaması ortaya çıktı

İspanya Kraliyet Ailesi'ndeki, yasak aşk skandalında bir iddia daha ortaya atıldı.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin 51 yaşındaki eşi Kraliçe Letizia'nın kız kardeşinin eski kocası Jaime del Burgo (53) ile gizli aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Del Burgo’nun "Letizia ve Ben" isimli kitapta Letizia'nın kız kardeşi Telma Ortiz ile evlenmeden önce Letizia ile aşk yaşadıklarını iddia etmesi dedikodulara neden oldu.

Kraliçenin eski eniştesiyle ilişkisinin Kral Felipe ile 2004'te evlendikten sonra da devam ettiği öne sürülmüştü.

Del Burgo ve Letizia'nın kız kardeşi Telma Ortiz, 2014 yılında boşanmıştı.

Del Burgo, gündemi sarsan yasak aşkla ilgili yeni iddialar ortaya attı.

Sosyal medya platformu X'te birkaç paylaşım yapan iş insanı, Kraliçe ile ilişkisinin dört aşaması olduğunu şöyle anlattı:

1) 2002'den 2004'e kadar aşk ilişkisi; 2) 2004'ten 2010'a kadar dost ve sırdaş; 3) 2010-2011 tarihlerinde uzun süreli aşk; 4) 2012-2016 arası akrabalık.

Del Burgo, Kraliçe Letizia'nın kendisiyle evlenmek için Kral'dan boşanmayı planladığını söyledi.

Letizia 'nın kendisine gönderdiği fotoğraf dahil ilişkileriyle ilgili bazı paylaşımlarını silmesinin hata olduğunu da ifade eden Del Burgo Kraliyet ailesine eleştirilerini de sertleştirdi:

Letizia her zaman soldaydı; aslında monarşi karşıtı, anti-Katolik, komünist vs.). Onu bu siyasi eğilimleri yüzünden de sevdim. Taht İspanya halkına ait, tek bir aileye değil