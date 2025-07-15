Saray’dan Bülent Arınç’a sert tehdit: Sesini kesse iyi olur

TBMM Başkanı ve AKP’nin kurucuları arasında yer alan Bülent Arınç’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasına yönelik sarf ettiği sözlere Saray danışmanı Ayhan Ogan’dan tehdit geldi. Ogan, “Arınç biraz sesini kesse iyi olur” dedi.

İMAMOĞLU TUTUKLANMIŞTI

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. 5 aya yaklaşan süreçte ise İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin tepkiler gelmeye devam ederken bunun iktidar cephesinde olması ise dikkat çekmişti.

ARINÇ: TUTUKSUZ YARGILANMASI ESAS OLMALI

AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ‘hukuksuzluk’ yorumunda bulunarak, “Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” yorumunda bulunmuştu.

SARAY’IN DANIŞMANINDA ARINÇ’A AÇIK TEHDİT: SESİNİ KESSE İYİ OLUR

Arınç’ın eleştirisi ise Saray’ın danışmanı Ayhan Ogan’ı rahatsız etti. Ogan, Kayseri’de yayın yapan TV1 Televizyon kanalında “İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AKP’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ dedi. Devlet Bahçeli de adil yargılama talep etti. 'Sizce bu süreç uzamadı mı?” sorusuna “Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur” cevabını verdi.