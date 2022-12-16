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Saray'dan İmamoğlu kararı yorumu: İnandırıcı değil

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı "inandırıcı" bulmadığını belirtti. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:21
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Saray'dan İmamoğlu kararı yorumu: İnandırıcı değil

Saray'dan İmamoğlu kararı yorumu: İnandırıcı değil
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Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, “Çiçek’ten İmamoğlu kararı yorumu: 'Hukukiliği inandırıcı mı? İnanmıyorum...'” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ile görüşen Ergin, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza üzerine değerlendirmelerine yer verdi.

Yazıda Çiçek’in, “Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz. Ben de inandırıcı olduğuna inanmıyorum zaten” dediği ifade edildi.

Çiçek’in sözleri şöyle:

“Bu hukukilik meselesi her şeyi ifade eder. Geri kalanın önemi yok. Bu, üç dört ayda bitebilecek ya da bitmesi gereken bir konu aslında. Dosyada tek bir cümle var. Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir. Yargıyı da ülkenin baş sorunu haline getirir... Yasak varsa, keyfilik olur...”

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Karadenizli
16.12.2022 13:43
İmamoğlu kumpası kuranların elinde patladı. Cemil Çiçek verilen karara karşı çıkıyorsa bu kararı verenler çuvallamış demektir. Çünkü sayın Çiçek iki dönem Adalet bakanlığı yapmış iyi bir hukukçudur.  
 
Murat Okşak
16.12.2022 13:37
Bu davada kayyum atanırsa akp büyük şehir belediyesinin kaynaklarını seçim için kullanmak amacı ile yapılmıştır her tarafından amaçlı bir dava  
 
Misafir
16.12.2022 13:36
Zaten vatandaş olarak da biz hiç inanmıyoruz. Bu karar tamamen siyasi saiklerle alınmış bir karardır.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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