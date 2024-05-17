Saray’dan Kobani Davası’na ilişkin ilk yorum: Milli yargımızla ne kadar gurur duysak az

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Saray’dan Kobani Davası’na ilişkin ilk yorum: Milli yargımızla ne kadar gurur duysak az
Kobani Davası’ndan çıkan kararlara ilişkin Saray’dan ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan geldi. Uçum, "Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır" dedi

2014 yılında Kobani olayları nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasından karar çıktı.

Demirtaş'a toplam 42 yıl, Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

SARAY’DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, davadan çıkan kararları değerlendirdi.

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Uçum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin yargı erki bağımsız ve tarafsızdır. Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla. Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır.”

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