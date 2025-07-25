Saray’ın anketçisi korkunç gerçeği gizleyemedi! Ankara bu sürpriz sonucu konuşuyor…

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında iktidara yakın anketçi GENAR’ın araştırma sonuçlarını paylaştı. Selvi, ankette ekonomi yönetiminin güvenin yüzde 24 olarak çıktığını paylaştı. Yandaş Selvi ise bu durumu gizlemeden, “ekonomik sıkıntılar AK Parti’yi eteklerinden tutup yere çekiyor” yorumunu yaptı.

EKONOMİ DE ÇÖKÜNTÜ

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli açlık sınırı altında derin yoksulluğu hissediyor. Öyle ki ÖTV, LPG ve ardı ardına gelen zamlar vatandaşın belini büküyor. Bu noktada dolar ve altınında roket gibi fırlaması ekonomi yönetimine eleştirileri getiriyor.

YANDAŞ BİLE GİZLEYEMEDİ

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Saray’ın anketçisi GENAR’ın bile ekonomideki çöküntüyü gizleyemediğini paylaştı. Selvi, ankette ekonomiye güvenen ve güvenmeyenler şeklinde yapıldığını aktardı.

YÜZDE 25’İ BİLE GÜVENMİYOR

Ankette; ekonomi yönetimine hiç güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 26 çıkarken, güvenmiyorum diyenler yüzde 29.2 ile ilk sırada geliyor. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 19.9 olurken, güveniyorum diyenlerin oranı yüzde 20.8 çıkıyor. Çok güveniyorum diyenler ise yüzde 4.1’de kalıyor.

Selvi ankette güvenenlerin yüzde 25 bile bulamamasını, “Ekonomi yönetimine duyulan güven düzeyi ayrıntılı olarak incelenmeyi hak ediyor” yorumunda bulundu.