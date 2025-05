Saray’ın başdanışmanından solculara ilginç çağrı!

Saray’ın başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasaya tartışmaları sürerken, solculara seslenerek yeni anayasa için çağrıda bulundu. Uçum, "Yurtsever solculuk kayıtsız şartsız Terörsüz Türkiye hedefine destek vermeyi gerektirir" dedi.

SARAY’IN DANIŞMANI İSTİSMAR EDİLEN SOL GRUBU TANIMLADI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından, "Yurtsever Sol ve Terörsüz Türkiye" başlıklı bir yazı paylaştı. "Sol" adının istismar edildiğini iddia eden Uçum, "Bunlardan öne çıkanlara bakarsak solculuğu istismar eden akımların isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz" diyerek tek tek sıraladı. Uçum, "Sermaye solculuğu, Liberal solculuk, Neo liberal solculuk, Batıcı solculuk, Foncu solculuk, Küreselci solculuk, Gayri milli solculuk, Irkçı solculuk, Devlet düşmanı solculuk, İnsan karşıtı solculuk, Cinsiyetsizcilik solculuğu, Arkaik dogmatik solculuk" ifadelerini kullandı.

"YURTSEVER SOL DEMOKRASİ"

Solculuk açısından öne çıkan temel özelliğin "yurtsever sol demokrasi" olduğunu iddia eden Uçum şunları dile getirdi:

"Ülkeye bağlılık (yurtseverlik), sosyal adalet (sol sosyal politikalar) ve halkın iradesi (demokrasi) üzerinden bakıldığında günümüzdeki solculuk açısından öne çıkan temel özelliğin yurtsever sol demokrasiyi savunmak olduğu anlaşılıyor. Yine yapıcı geleneğe, inanç değerlerine, ülke tarihine, ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve hukuksal birikimine sahip çıkmak gibi yerli sol yaklaşımlar bugünün sol dünya görüşünün en çok işleyen unsurlarına dönüştü. Kamuculuğu, kamu malının amaca uygun kullanılmasını ve sosyal politikaları desteklemek, tam bağımsızlıktan yana ve anti-emperyalist olmak ise her zaman solun en önemli ayır edici özellikleri arasındadır. Kapitalizmin uluslar ve insanlık için ortaya çıkardığı her türlü zararlandırıcı sonuca karşı mücadele etmeye gelince bu mücadele her dönem olduğu gibi bu dönemde solun en önemli görevidir. Tüm bunlar dikkate alındığında bugün ana akım solculuk yurtsever sol demokrat olmak şeklinde tanımlanabilir.”

SOL TARAFDAN ANAYASA İÇİN DESTEK İSTEDİ

Başdanışman Uçum yazısının, sonlarına doğru "Terörsüz Türkiye ve Yeni Anayasa" başlığı altında ise, "yurtsever sol demokrat" olarak tanımladığı gruptan destek istedi. Uçum, "Şiddetin gerek terör olarak gerekse sosyal ve bireysel şiddet şeklindeki varlığını ülkelerin hayatından, toplumun ve bireyin yaşamından tasfiye etmek günümüzde önemli bir sol perspektiftir. Bunun için Türkiye’nin yaşadığı tarihsel dönem bakımından yurtsever solculuk kayıtsız şartsız Terörsüz Türkiye hedefine destek vermeyi gerektirir. Bu konuda en ufak bir şüphe duymak yurtsever sol perspektifle çelişir" dedi.