Son anket sonuçları açıklandı. Saray’ın beş maaşlı danışmanlarına yeni iş aratacak anket

ORC Araştırma, Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayımladı.

Ankette, katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Verilere göre, Balıkesir ve Bursa'da ankete katılan seçmenlerin çoğunluğu tercihini Millet İttifakı'ndan yana kullandı.



Balıkesir'de yapılan anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 32,1

CHP: Yüzde 30,8

İYİ Parti: Yüzde 22,6

MHP: Yüzde 4,2

HDP: Yüzde 3,5

Gelecek Partisi: Yüzde 1,8

DEVA Partisi: Yüzde 1,5

Zafer Partisi: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 2,4

Anket sonuçlarına göre, Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,3 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 57,4 olarak gerçekleşti.



Bursa'da yapılan anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 37,0

CHP: Yüzde 25,1

İYİ Parti: Yüzde 20,3

MHP: Yüzde 5,1

HDP: Yüzde 4,3

Gelecek Partisi: Yüzde 2,0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

Zafer Partisi: Yüzde 1,4

DEVA Partisi: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 1,9

Anket sonuçlarına göre, Bursa'da Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,1 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 49,5 olarak gerçekleşti.