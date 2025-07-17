Saray’ın derin kulağından parti genel başkanına 'tasfiye' uyarısı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım tiyatrosunun son perdesi teröristlerin silah bırakması ile devam ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın geçtiğimiz günlerde bir televizyon yayınında Erdoğan’ın ortaklık açıklamasına, AK Parti ve MHP ile üçlü bir ittifakın mümkün olmadığını söylemişti. Teröristlerin, bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılmasını istediğini aktaran Hatimoğulları’na Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi’den ‘tasfiye’ uyarısı geldi.

HATİMOĞULLARI İTTİFAKA KAPIYI KAPATTI, TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Erdoğan'ın "Biz bu yolu AK Parti, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" sözlerinin ‘’yeni ittifak’’ olarak anılmasına Halk TV’deki programda yanıt vermişti. Hatimoğulları, AK Parti ve MHP ile üçlü bir ittifakın mümkün olmadığını söylemişti. Barış sürecinin devamında terör örgütü PKK üyelerinin silah yakma tiyatrosunun ardından Türkiye'ye dönmek istediklerini beliren Hatimoğulları "Silahlar yakıldı. Artık Öcalan'ın herkes ile görüşebileceği kanallarının açılması gerekiyor. PKK Öcalan’ın serbest bırakılmasını istiyor” demişti.

SELVİ’DEN RAHATSIZLIK KULİSİ

Hatimoğulları’nın açıklamasına ise yandaş kalem Abdulkadir Selvi köşe yazısından sert tepki gösterdi. Selvi, “O zaman acaba Tülay Hatimoğulları da bu sürece karşı mı sorusu akla geliyor. Tülay Hatimoğulları’nın süreçten rahatsız olduğu kulislere yayılıyor. Öcalan’ın iradesine karşı olduğu konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

“TASFİYE” UYARISI

Selvi, Hatimoğulları’na ‘tasfiye’ uyarısında bulunarak, “Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur. Yeni döneme ilişkin siyaset üretirse katkısı büyük olur” şeklinde tepkide bulunması dikkat çekti.