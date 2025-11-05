EuroLeague Women B Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, beşinci maçında Fransız temsilcisi Flammes Carolo Basket’i Sinan Erdem Spor Salonu’nda 77-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Maça iyi başlayıp ilk çeyreği 21-15 önde bitiren sarı-kırmızılılar, ikinci periyotta geriye düştü. Ancak devre sonrası tekrar ritmini bulan Galatasaray, savunma agresifliği ve kritik hücumlarla kontrolü eline alarak parkeden zaferle ayrıldı.

Galatasaray’da Kamiah Smalls 15 sayı ile takımın en skorer ismi olurken Teja Oblak da 14 sayı ve maçın son anlarında üstlendiği sorumlulukla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla 5’te 5 yapan Sarayın Sultanları, B Grubu’nda liderliğini korudu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubun bir sonraki maçında 26 Kasım Çarşamba günü Sopron Basket’i ağırlayacak.