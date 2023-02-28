28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sarhoş milletvekilleri nedeniyle Mecliste alkol yasağı gündemde

Sarhoş milletvekilleri nedeniyle Mecliste alkol yasağı gündemde

Fransa'da, Ulusal Meclis'te bazı milletvekillerinin genel kurul görüşmelerine sarhoş katılması tartışmaya neden oldu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:48
Takip Et

Sarhoş milletvekilleri nedeniyle Fransa Ulusal Mecliste alkol yasağı gündemde

Sarhoş milletvekilleri nedeniyle Mecliste alkol yasağı gündemde
+
Aa
-

Fransız basınında yer alan haberlere göre, son dönemde tartışmalı emeklilik reformunun görüşüldüğü Ulusal Mecliste, bazı milletvekillerinin uzun görüşmelerin molalarında meclis restoranında alkol aldıktan sonra kendilerinden geçtiği görüldü.

Alkollü bazı milletvekillerinin meclis binasında kustuğu, sızdığı ve genel kurul görüşmelerinde taşkınlığa varan davranışlar sergilediği belirtildi.

Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Sebastien Chenu, başta olmak üzere bazı milletvekilleri mecliste belirli saatlerden sonra alkol tüketimine sınır konulmasını teklif ederken, Meclis Başkanı Yal Braun-Pivet, parti grubu başkanlarından, meclise gelirken kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda milletvekillerine uyarıda bulunmalarını istedi.

Braun-Pivet ayrıca genel kurul görüşmeleri sırasında alkolün yasaklanması konusunun bir oturumda hususi olarak tartışılmasını önerdi.

ESKİ BAKAN TEYİT ETTİ

Eski Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari de BFMTV kanalında katıldığı programda, Ulusal Mecliste bu tür vakaların yeni olmadığını söyledi.

Djebbari, "Alkolü fazla kaçıranlar farkedilirse genel kurulda görevlilerce dışarı çıkarılır ya da içeri girmeleri engellenir. (Alkollü) Bazılarının çıkarıldığını gördüm." ifadesini kullandı.

"BU MİLLETVEKİLLERİ BİZİ GERÇEKTEN UMURSAMIYOR"

Meclis görüşmelerine bazı milletvekillerin sarhoş katılması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

Konuya ilişkin Twitter'dan yapılan paylaşımların altına bir kullanıcı, "Bu milletvekilleri bizi gerçekten umursamıyor. Hiçbir işe yaramıyorlar. Bunun kanıtı; hükümetin çoğunluğa bile sahip olmadan istediği yasaları (meclisten) geçirmesidir." yorumunu yaptı.

Bir kullanıcının da "oylamalar sırasında anlamsız kararların alınmasını şimdi anlamış olduk" ifadesini kullanması dikkati çekti. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
3
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
5
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
7
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.