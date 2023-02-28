Sarhoş milletvekilleri nedeniyle Mecliste alkol yasağı gündemde

Fransız basınında yer alan haberlere göre, son dönemde tartışmalı emeklilik reformunun görüşüldüğü Ulusal Mecliste, bazı milletvekillerinin uzun görüşmelerin molalarında meclis restoranında alkol aldıktan sonra kendilerinden geçtiği görüldü.

Alkollü bazı milletvekillerinin meclis binasında kustuğu, sızdığı ve genel kurul görüşmelerinde taşkınlığa varan davranışlar sergilediği belirtildi.

Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Sebastien Chenu, başta olmak üzere bazı milletvekilleri mecliste belirli saatlerden sonra alkol tüketimine sınır konulmasını teklif ederken, Meclis Başkanı Yal Braun-Pivet, parti grubu başkanlarından, meclise gelirken kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda milletvekillerine uyarıda bulunmalarını istedi.

Braun-Pivet ayrıca genel kurul görüşmeleri sırasında alkolün yasaklanması konusunun bir oturumda hususi olarak tartışılmasını önerdi.

ESKİ BAKAN TEYİT ETTİ

Eski Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari de BFMTV kanalında katıldığı programda, Ulusal Mecliste bu tür vakaların yeni olmadığını söyledi.

Djebbari, "Alkolü fazla kaçıranlar farkedilirse genel kurulda görevlilerce dışarı çıkarılır ya da içeri girmeleri engellenir. (Alkollü) Bazılarının çıkarıldığını gördüm." ifadesini kullandı.

"BU MİLLETVEKİLLERİ BİZİ GERÇEKTEN UMURSAMIYOR"

Meclis görüşmelerine bazı milletvekillerin sarhoş katılması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

Konuya ilişkin Twitter'dan yapılan paylaşımların altına bir kullanıcı, "Bu milletvekilleri bizi gerçekten umursamıyor. Hiçbir işe yaramıyorlar. Bunun kanıtı; hükümetin çoğunluğa bile sahip olmadan istediği yasaları (meclisten) geçirmesidir." yorumunu yaptı.

Bir kullanıcının da "oylamalar sırasında anlamsız kararların alınmasını şimdi anlamış olduk" ifadesini kullanması dikkati çekti. (AA)