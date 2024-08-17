Sarhoş olup sıza adamın kulağının dibinde davul çaldılar yine de ayılmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Sarhoş olup sıza adamın kulağının dibinde davul çaldılar yine de ayılmadı

Alkol aldıktan sonra sızan bir adam, kulağının dibinde çalınan davul sesine rağmen uyanmadı. Olay, çevredeki insanları hem güldürdü hem de şaşırttı.

Alkolün etkisiyle sarhoş olan bir adam, çevresinde yaşanan hiçbir şeyi fark etmeden derin bir uykuya daldı. İlginç olan ise, adamın kulağının dibinde çalınan davul sesine rağmen uyanmamasıydı. Olayı izleyenler, adamın bu durumuna hem gülerken hem de şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Davulcu, davulunu adamın hemen yanında çalmaya başladı, ancak bu çaba da sonuçsuz kaldı. Adam, davulun gürültüsüne rağmen derin uykusuna devam etti. Bu komik anlar, olayın tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

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