Sarhoşken yüzüstü uyuyan adamın hayatı karardı. Herkes şok oldu

Tayvan’da yaşanan ve herkesi şoke eden olayda 44 yaşındaki bir adam, üç gün süren körlük ve sol gözündeki ağrının ardından Puzi şehrindeki bir acil servise başvurdu. Adam, semptomların içki içmeye çıktıktan ve uykusuzluk için ilaç aldıktan sonra başladığını söyledi.

Doktorların ilk muayenesi sırasında hastanın sol gözbebeği hiç hareket etmezken, ışığa tepki vermedi. Uzmanlar vaka raporunda hastanın "oftalmopleji" yaşadığını, göz kaslarının felç olduğunu bildirdi.. Ekip, göz üzerindeki baskının, gözün şeffaf yüzeyinin hemen altında bulunan subkonjektif kan damarlarının yırtılmasına neden olduğunu belirtti.

Bu durum, kanamanın ve gözü çevreleyen dokunun şişmesinin ortaya çıktığı bir durum olarak açıklandı. Hastanın durumu, iskemik optik nöropati (ION) ve koroidopati olarak tanımlandı.

ION, gözlerden beyne giden sinyalleri taşıyan ve bu sinyalleri görüntülere dönüştüren bir durum olarak bilinirken, gözün optik sinirine kanın düzgün bir şekilde ulaşmaması sonucunda görme kaybına yol açtığı bilgisi verildi.