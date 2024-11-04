Sarı çizgi şikayetleri Amazon'u harekete geçirdi

Amazon’un ilk tam renkli e-okuyucusu Kindle Colorsoft, çizgi roman ve grafik roman severler arasında büyük heyecan yarattı. Ancak, bazı kullanıcılar cihazın ekranında, özellikle ekranın alt kısmında görülen sarı bir çizginin dikkat çektiğini bildiriyor. Yaklaşık 300 dolarlık bir cihazda yaşanan bu sorun, birçok kullanıcı için hayal kırıklığı yaratırken, Amazon ise durumu incelemeye aldığını ve müşteri memnuniyeti için gerekli önlemleri alacağını duyurdu.

Kullanıcı Şikayetleri ve Amazon’un Tepkisi

Kindle Colorsoft’un piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra, sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, ekranın alt kısmında sürekli görülen sarı bir çizgiyle karşılaştıklarını dile getirmeye başladı. Kullanıcılar bu sorunun bir yazılım güncellemesi sonrasında ortaya çıktığını belirtirken, bazıları cihazı iade etmeyi düşündüklerini ifade etti. Amazon ise bu şikayetlere kayıtsız kalmayarak, sarı çizgi sorunu yaşayan kullanıcıların müşteri hizmetlerine başvurarak yardım alabileceklerini açıkladı.

Amazon’un açıklamasına göre, bu durumdan etkilenen kullanıcıların cihazlarını değiştirme veya iade etme seçenekleri mevcut. Şirketin sözcüsü, ürün kalitesine büyük önem verdiklerini vurgularken, bu tür sorunların çözümü için yazılım güncellemeleriyle de gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Sarı Çizgi Sorununun Kaynağı Ne Olabilir?

ZDNET tarafından yapılan incelemelerde, Kindle Colorsoft’ta gözlemlenen sarı çizginin yazılımsal bir hata olabileceği öne sürüldü. Bazı kullanıcılar, sorunun en son güncelleme sonrası meydana geldiğini ifade ederken, bu durumun bir sonraki güncelleme ile giderilebileceğini umuyor. Ayrıca, ekranın kalitesini artırmak için kullanılan E Ink Kaleido 3 renkli elektronik kağıt teknolojisinin de bu tür sorunlara yol açabileceği düşünülüyor. Bu teknolojide, siyah-beyaz bir e-kağıt tabakasının üzerine renk filtreleri eklenerek 150 ppi çözünürlükte renkli içerik görüntülenebiliyor. Siyah-beyaz içerik ise 300 ppi çözünürlükle sunuluyor.

Kullanıcıların Beklentisi ve Amazon’un Çözüm Süreci

Bazı kullanıcılar, cihazın tasarımında ve ekran teknolojisinde daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini savunarak, premium fiyatı nedeniyle Kindle Colorsoft’un bu tür problemler içermemesi gerektiğini düşünüyor. Bir Reddit kullanıcısı, “Cihazın kağıt gibi düzgün ve eşit aydınlatılmış olması beklenirken bu sarı çizgi oldukça dikkat çekici” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Diğer bir kullanıcı ise Amazon müşteri hizmetleriyle görüştüğünü ve cihazını değiştirme talebiyle bir başka cihaz gönderileceği bilgisini paylaştı.

Amazon’un yeni tam renkli Kindle modeli, özellikle çizgi roman ve grafik roman meraklılarına yönelik olarak tasarlandığı için kullanıcıların beklentisi oldukça yüksekti. E Ink Kaleido 3 teknolojisi sayesinde geniş bir renk yelpazesi sunabilen cihaz, yaşanan bu ekran sorunları nedeniyle eleştiriler alsa da, Amazon’un konuyu ele alması, kullanıcıların gelecekte daha sorunsuz bir deneyim yaşamalarını sağlayabilir. Bu gelişmeler ışığında, cihazın piyasadaki satışları üzerindeki etkinin nasıl olacağı merakla bekleniyor.