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Fenerbahçe Oosterwolde'yi açıkladı

Sarı-lacivertliler Oosterwolde ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Oyuncu İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 00:06
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Sarı lacivertliler yeni sol bekini açıkladı

Fenerbahçe Oosterwolde'yi açıkladı
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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