Sarı leke hastalığına iyi gelen iki besin ortaya çıktı

Havuç ve ıspanak, göz sağlığını destekleyen önemli besinlerdir ve sarı leke hastalığına karşı koruma sağladıkları bilinmekte.

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, yaş ilerledikçe sık görülen ve körlüğe sebep olabilecek sarı leke hastalığı üzerine açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kaynak'a göre, sarı leke hastalığı, katarakt ve glokomdan sonra en sık körlük nedeni olan üçüncü hastalık olduğu bildirildi.

Katarakt ve glokom tedavilerindeki gelişmeler, sarı leke hastalığının daha öne çıkan bir problem haline gelmesine neden oldu.

Prof. Dr. Kaynak, sarı leke hastalığının dünya genelinde ekonomik durumdan bağımsız olarak benzer sıklıkta görüldüğünü, yaşlı nüfusun yoğun olduğu ülkelerde daha yaygın olduğunu belirtti.

65 yaş üstü bireylerde hastalık oranının %10-30 arasında değiştiğini ve yaşlanmanın sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini artırdığını ifade etti.

Tedavi edilmezse hızla görme kaybına yol açabilen sarı leke, gözün makula bölgesinde bulunur ve sarı pigment içerir.

Bu pigmentler, makulayı ışıktan korur ve antioksidan özellikleriyle sinir hücrelerini korur.

Yaşla birlikte bu pigmentlerin azalması, lutein adındaki sarı renkli organik pigmentin alımını önemli kılar.

Lutein, ıspanak, brokoli, havuç ve yaban mersini gibi sebzelerde ve meyvelerde bulunan ve makula yoğunluğunu koruyarak göz savunmasını güçlendiren bir maddedir.

Sarı leke hastalığı riskini azaltmak için lutein zengini gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir.

50 yaşından itibaren vejetaryen diyetin benimsenmesi de yararlı olabilir.

Tabii ki, işte yeniden yazılmış metin:

Sarı Nokta Hastalığı (Makula Dejenerasyonu) Tanımı:

Makula dejenerasyonu, aynı zamanda sarı nokta hastalığı olarak da adlandırılır ve genellikle genetik faktörler, 55 yaş üstü bireyler, sigara kullanımı ve yetersiz beslenme gibi etkenlerle ilişkilendirilen, ilerlediğinde görme kaybına neden olabilen bir retina rahatsızlığıdır. Bu durum, gözün makula adı verilen bölgesinin bozulması ile karakterizedir.

Makula dejenerasyonu, merkezi görüşü etkilese de periferik görüşü bozmaz. Örneğin, bir duvar saati görülebilir fakat saatin üzerindeki zaman okunamaz.

Makula dejenerasyonu, tam körlüğe yol açmaz; hastalar günlük ev işlerini yapabilirler, ancak yalnız başlarına dışarı çıkmak, okumak, yazmak, televizyon izlemek veya araba kullanmak gibi aktivitelerde zorluk yaşayabilirler.

Sarı Nokta Hastalığının Belirtileri:

Sarı nokta hastalığı, kişiden kişiye değişen belirtilerle kendini gösterebilir.

Bazen bir gözde ciddi görme kaybı yaşanırken, diğer göz uzun yıllar sağlam kalabilir.

Hastalığın erken dönemlerinde tanı koymak zor olabilir.

Ancak, her iki göz de etkilendiğinde, okuma veya diğer görsel işlerde güçlük çekilmeye başlanır.

Bu durumda şu belirtiler gözlemlenebilir:

- Bakılan noktanın ortasında koyu bir leke oluşur.

- Düz çizgiler eğri olarak görülür.

- Renkler soluklaşır.

Toplumda, özellikle 60 yaş üstü kişilerde her dört veya beş kişiden birinde, 85 yaşında ise her iki kişiden birinde sarı nokta hastalığının belirtileri görülebilir.