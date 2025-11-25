Fenerbahçe 16 yıldır boy gösterdiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Benfica karşısında İstanbul'da çıktı. Sarı lacivertliler eski oyuncusu Cansu Çetin'in de forma giydiği Portekiz ekibi karşısında Melissa Vargas ile Eda Erdem'i dinlendirirken İtalyan pasör Orro da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Karşılaşmadan önce Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı İdari İşler ve Planlama Yöneticisi Göksel Uysal, sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Cansu Çetin’e çiçek verdi.

Maç boyu çok üstün bir performans gösteren Sarı Melekler, rakibi karşısında zorlanmadan 25-18, 25-19 ve 25-12'lik setlerle 3-0 galip geldi. Maçın oyuncusu 6'sı servisten 21 sayıyla oynayan Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva oldu. Hande Baladın da 11 sayıyla Rus oyuncuya eşlik etti. Fenerbahçe toplam 12 blok yaparken bunlardan 4'ü Agnieszka Korneluk'tan geldi.