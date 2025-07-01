Sarı Melekler'in göğsüne o firma geldi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı yeni sezon için formasına yeni bir sponsor aldı. Sarı lacivertliler forma önü sponsorluğu için Ay Yapım ile anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital projeler üreterek yurt içi ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atan, Türkiye’nin önde gelen yapım şirketi Ay Yapım, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın “Forma Önü Sponsoru” oldu.



Ay Yapım logosu, 2025-2026 sezonunda Kadın Voleybol Takımımızın formalarının önünde yer alacak.



Geçtiğimiz sezonda da destekleriyle kulübümüzün yanında olan Ay Yapım’a teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.



Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır."