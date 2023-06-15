Sarı ot neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma iyi gelen sarı otun faydaları dikkat çekti.

Sarı ot neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sarı otunun faydaları dikkat çekti.

SARI OT NEDİR?

Centiyangiller familyasından; gök yeşili renginde bir bitkidir. Nemli kumsallarda yetişir.
Sapı ince, yaprakları dipten çifter çifter bitişiktir. Çiçekleri sarıdır. Karadeniz bölgesinde bulunur.

SARI OTUN FAYDALARI

- Ateşi düşürür.

-Asabi ağrıları dindirir.

-Romatizmada faydalıdır.

-İştah açıcı ve idrar söktürücüdür.

-Böbreklerdeki taş ve kumun dökülmesine yardımcıdır.

-Vücuttaki zararlı toksinlerin atılımını sağlar.

- Bağırsak parazitlerini yok ettiği söylenir.

SARI OT YOĞURTLAMASI YAPILIŞ TARİFİ

Bu otun yapısı tüylü, bol lifli ve biraz serttir. Bu yüzden kavrulmadan önce haşlanması gerekir.
Otu bol suyla bir kaç kez yıkayın. Bütün halde tencereye yerleştirin. Üzerine çıkacak kadar kaynar su ekleyin. 15 dakika kadar haşlayın. Suyunu süzüp doğrama tahtası üzerinde 1 parmak genişliğinde doğrayın.

Ayrı bir yerde büyük bir soğanı küp doğrayın ve 1 çay bardağı zeytinyağıyla soteleyin.

Doğradığınız otları soğana ekleyin.

10 dakika kadar pişirin.

Tuz ve tercihen acı pul biber ekleyip karıştırın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

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