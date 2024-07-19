Sarıgül çıkan kaset için 'son konuşmam' diyerek paylaştı: Bu ihanetleri yapanlar...

Siyaset dünyasında son günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yayılan bir video ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sarıgül, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu konudaki son sözüm" diyerek duygularını dile getirdi. Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli vatandaşlarım, sevgili dostlarım, siyasi hayatım boyunca pek çok olayla karşılaştım. Ancak alkışı duyduğum kadar ihaneti de gördüm, fakat böylesini hiç yaşamadım.

Dün bana gösterdiğiniz destekler ve gönderdiğiniz dualar için teşekkür ederim. Siyasi parti ayrımı yapmadan benimle birlikte oldunuz ve enerjinizi hissettim.

Hepinize Allah'tan binlerce kez razı olsun. Ancak şunu bilmelisiniz ki, bu ihanetleri gerçekleştirenler, bu dünyada ve ahirette hak ettikleri cezayı alacaklardır."

"NE OLMUŞTU?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video için ilk açıklamalarında "montaj, şantaj, tehdit" demiş, "Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül, “50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım" diyerek gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkacağını söylemişti.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR" İDDİASI

Gezici Araştırma sahibi Murat Gezici, katıldığı canlı yayında kaset olayından sonra Sarıgül hakkında bomba bir iddiada bulunarak CHP’nin 2028 adayının Mustafa Sarıgül olabileceğini söylemişti.