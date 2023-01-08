Sarıgül TL'nin değer kaybını yerinde anlattı. O video milyonlarca kez izlendi

Enflasyondaki artışa rağmen geçtiğimiz yıl Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesi Türk lirasındaki sert değer kaybı hızlandı.

2021 yılında dünya genelinde dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan TL rakipleriyle farkı giderek açtı.

Öyle ki Ekim 2022’de yayınlanan raporda 2022’nin başından beri geçen süreçte ABD doları karşısındaki değer kaybı yüzde 23’e yaklaşan TL, değer kaybında dünyada ilk sırada yer aldı.

TL’yi, yüzde 15,3’lük kayıpla Arjantin pesosu takip etti. Listede üçüncü sırada yaklaşık yüzde 13’lük kayıpla Şili pesosu yer aldı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Türk Lirası’ndaki önlenemez değer kaybını yerinde anlattı. Sarıgül Haziran 2022’de çektiği videoda şu ifadelere yer vermişti:

“Almanya’dayım, yediğim makarna yanlış anlamayın. Yediğim makarna 540 TL. Paramızın ne kadar değer kaybettiğini görüyor musunuz? Onun için Almanlara Türkiye tabii ki cennet.”

Sarıgül’ün bahse konu videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.