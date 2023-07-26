Sarıgül’e yumruk atan eski ANAP’lı Tüysüz konuştu: İlk o bana vurdu

Mustafa Sarıgül’e mecliste yumruk atan ANAP eski vekili Turan Tüysüz konuştu. Tüysüz yumruk olayıyla ilgili "Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis’in kamerası var. İlk o bana yumruk attı" dedi.

“YÜKLÜ MİKTARDA BORCU VAR”

Olayın yaşandığı ilk saatlerde net bir açıklama yapmaktan kaçınan Tüysüz, daha sonra 10Haber'e yaptığı açıklamada "Ne kadar borcu var size?" sorusuna "O uzun bir mesele boş ver. Ama yüklü miktar borcu var. Biz onun için kavga ettik. CHP’den atıldık adam bizi tanımadığını söylüyor. Ayıp" diye yanıt verdi.

“YERİ BURASI DEĞİL”

Sarıgül, yaşananların ardından bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım" yanıtını vermiş; şikayetçi olmayacağını söylemişti.