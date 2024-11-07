Sarıkamış aydınlığa kavuşuyor

Kaynak: İHA
Sarıkamış aydınlığa kavuşuyor

Sarıkamış'ta yıllardır esnafların ve vatandaşların ışıklandırma konusunda yetersiz olmasından dolayı şikayetçi olduğu ilçe aydınlığa kavuşuyor.

Sarıkamış'ta karanlık sokaklar için çalışma başlatıldı. Yetersiz ışıklardan rahatsız oluyorlardı İlçe'yi aydınlığa kavuşturmak için harekete geçtiler.

Yapılan çalışmaların sonunda cadde ışıl ışıl olacak ve modern bir görünüme kavuşacak. Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kılıç: "Şehir içi aydınlatma çalışmalarında sona gelindiği için gerçekten heyecan verici bir döneme giriyoruz. Modern aydınlatma sistemleriyle şehrimizin geceyi de gündüze dönüştürmesi, hem güvenliği artıracak hem de görsel anlamda şehre çok büyük bir katkı sağlayacak. Sarıkamış için de bu yenilikçi çalışmaların devam edeceğini görmek, bölge halkı ve ziyaretçiler için büyük bir kazanç olacaktır. Sarıkamış'ın her alanda daha iyiye gitmesi için özverili çalışmaların sürdüğünü görmek çok değerli. Bu çabalar, şehirdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olacaktır." dedi.

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