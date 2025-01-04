Sarıkamış Treni’ndeki gençleri Bakan karşıladı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden binlerce genç, 24 saat süren yolculuğun sonunda Sarıkamış'a ulaştı.

Ankara'dan 1265 kilometre yol kat ederek, 235 yolcusuyla Sarıkamış'a gelen treni, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve protokol üyeleri karşıladı.

Ankara Tren Garı'ndan önceki gün kalkan ve yaklaşık 24 saat süren yolculukta, tarihi Sarıkamış Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum illerinden geçerek Kars'ta Sarıkamış'a ulaştı.

Sarıkamış İstasyonu'nda gençleri karşılayan Bakan Göktaş, gençlerin yolculuk boyunca Anadolu'nun güzelliklerini deneyimlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Sarıkamış Harekatımızın 110'uncu yıl dönümü vesilesiyle ecdat yadigarımızın topraklarındayız. Bugün Türkiye'den ve yurt dışından, ayrıca bakanlığımızın çeşitli hizmet yurtlarından gelen evlatlarımızı karşılamak için buradayız. Çoğu genç Sarıkamış'a ilk kez geliyor. Onlara aziz şehitlerimizin mücadelesini ve kahramanlıklarını anlatmak için bu tür programlar düzenliyoruz. Çok gururlu ve heyecanlıyız. Türk askeri her türlü şartta kahramanca mücadele etmiştir ve Türk tarihinin en kahramanca mücadelelerinden biri de bu topraklarda yaşanmıştır. Gençlerimizle bugün ve yarın yürüyüşler yapacağız, bu güzel programları birlikte anacağız. Şehit yakınları ve gazilerle buluşacağız. Biz bakanlık olarak her zaman şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte olmaya ve şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun."