Sarıkamış’a Boz Ayı heykeli: Turizm cennetine anlamlı bir hediye!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış’a Boz Ayı heykeli: Turizm cennetine anlamlı bir hediye!

Heykeltıraş Osman Onuktav, memleketi Kars’ın tarihi dokusu, kayak merkezi ve ormanlarıyla ünlü turizm beldesi o Sarıkamış’a boz ayı heykeli hediye etti.

Sarıkamışlı heykeltıraş Osman Onuktav tarafından yaklaşık 3 ay uzun bir uğraş sonucu mermerden yapılan ve Sarıkamış'ta boz ayıların görülmesini canlandıran heykel Sarıkamış'a getirildi.

Heykelin hammaddesi olan mermer olan ve işçiliği Osman Onuktav tarafından yapılan heykel 2024 yılında başlayıp 3 ay süren bir zaman diliminde yapıldı.

Sarıkamışlı heykeltıraş 1-2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak olan bozayı festivali için yaptığı heykeli hediye etti. Heykeltıraş Onuktav, "Afyon gri tonunda özenle seçilen 18 tonluk bloğuişleyerek7 tona düşürdüm. 3 ay süren bir zaman diliminde tamamlandı. 8 aydır atölyemde bekliyordu. Şimdi memleketimde olacak. Yaptığım bozayı heykelini ailem adına memleketime hediye ettim" şeklinde konuştu.

Heykeltıraş Osman Onuktav tarafından yapılan ve Sarıkamış'a hediye edilen bozayı heykeli ilçede memnuniyete sebep oldu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, uzun uğraşlar sonucu tamamlanan heykelin ilçeye geldiğini ve bu heykelde emeği geçen heykeltıraş Osman Onuktav'a teşekkür etti.

Sarıkamış’a Boz Ayı heykeli: Turizm cennetine anlamlı bir hediye!

Sarıkamış’a Boz Ayı heykeli: Turizm cennetine anlamlı bir hediye!

Sarıkamış’a Boz Ayı heykeli: Turizm cennetine anlamlı bir hediye!

Sarıkamış’a Boz Ayı heykeli: Turizm cennetine anlamlı bir hediye!

Sarıkamış’a Boz Ayı heykeli: Turizm cennetine anlamlı bir hediye!

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