Sarılır gibi yaptı, bıçaklayarak öldürdü

Aktarılan bilgilere göre ilçeye bağlı Çerte köyünde köy kahvehanesine gelen 28 yaşındaki A.A. isimli şahıs, sarılır gibi yaptığı 39 yaşındaki Ramazan Tezcan’ı belinden çıkardığı bıçakla 4 yerinden bıçakladı. Uğradığı saldırıda ağır yaralanan Tezcan, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı A.A. jandarma ekiplerince hemen yakalanarak gözaltına alındı. Köylüler ikili arasında bir anlaşmazlık olmadaığını ancak 2 gün önce küçük bir tartışma yaşadıklarını anlattı.