Sarılır gibi yaptı, bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA
Sarılır gibi yaptı, bıçaklayarak öldürdü

Kütahya’nın Emet ilçesi Çerte köyündeki bir kişi kahvehanede sarılır gibi yaptığı kişiyi 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Aktarılan bilgilere göre ilçeye bağlı Çerte köyünde köy kahvehanesine gelen 28 yaşındaki A.A. isimli şahıs, sarılır gibi yaptığı 39 yaşındaki Ramazan Tezcan’ı belinden çıkardığı bıçakla 4 yerinden bıçakladı. Uğradığı saldırıda ağır yaralanan Tezcan, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı A.A. jandarma ekiplerince hemen yakalanarak gözaltına alındı. Köylüler ikili arasında bir anlaşmazlık olmadaığını ancak 2 gün önce küçük bir tartışma yaşadıklarını anlattı.

Son Haberler
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Muharrem İnce'den dikkat çeken kaçak alkol açıklaması 'Ölenlerin, kör olanların vebali iktidarın üzerinedir'
Muharrem İnce'den dikkat çeken kaçak alkol açıklaması 'Ölenlerin, kör olanların vebali iktidarın üzerinedir'
Sarılır gibi yaptı, bıçaklayarak öldürdü
Sarılır gibi yaptı, bıçaklayarak öldürdü
Survivor şampiyonu Hilmi Cem'den romantik evlilik teklifi! Beğeni butonu çöktü
Survivor şampiyonu Hilmi Cem'den romantik evlilik teklifi! Beğeni butonu çöktü
TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı
TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı