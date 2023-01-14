Hiç duyulmamış 10 dakika kuralı. Sarımsağı böyle yerseniz mucize faydası ortaya çıkıyor

Mutfakların sofraların ve yemeklerin ise vazgeçilmez lezzeti doğanın sunduğu en güzel mucizeler arasında yer alan sarımsak, faydalarıyla dikkat çekiyor.

Vücuttaki birçok soruna iyi gelen sarımsak, düzenli tüketildiğinde hastalıkların büyük oranda önlenmesine de yardımcı olmasıyla biliniyor.

Bağırsakların güçlü olması ve düzenli çalışması ise kış hastalıklarından ayrıca salgınlardan korunmaya yardımcı olmasıyla biliniyor.

SARIMSAĞIN 10 DAKİKA KURALI

Diyetisyen Moomal Asif, Instagram gönderisinde sarımsakla yemek yaparken uyulması gereken 10 dakikalık kuralı açıkladı.

Beslenme uzmanı sarımsağa ısı uygulandığında, içindeki en aktif bileşen olan allisinin neredeyse tamamen etkisiz hale geldiğini ve böylece sarımsağın sağlığa olan faydalarını azalttığını söyledi.

Ayrıca pişirme tekniğinizde yapacağınız basit bir değişiklik, sarımsağın sağlığa olan faydalarını korumaya yardımcı olabilir.

Asif'in paylaştığı bu kuralda aşağıdaki detaylar yer aldı:

“Sarımsakları ezin veya rendeleyin. 10 dakika boyunca ısıdan uzak tutun. Bu süre zarfında maksimum allisin oluşur ve pişirme sırasında bozulmadan kalır. O zaman istediğiniz kadar kızartabilir, soteleyebilir, pişirebilirsiniz.”

DOĞAL BİR ANTİBİYOTİKTİR. ENFEKSİYONLARI İYİLEŞTİRİR

Her yemeğe yakışan ve kuru kuru dahi tüketilebilen sarımsak, bağırsak sistemi için adeta bir mucizedir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım etmesiyle dikkat çekti.

Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Bu nedenle tansiyon problemleri olanlar sıklık tüketmelidir.

Ayrıca gece yatmadan önce bir diş sarımsak tüketilmesi kabızlığa da iyi gelir ve kabız olmaktan korur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur.

Doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonları iyileştirir. Yani uzun süre doktor yüzü görmemeniz için size destek olur. Faydaları saymakla bitmeyen sarımsakla ilgili ise Diyetisyen Moomal Asif, 10 dakika kuralını paylaştı.