14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Hiç duyulmamış 10 dakika kuralı. Sarımsağı böyle yerseniz mucize faydası ortaya çıkıyor

Hiç duyulmamış 10 dakika kuralı. Sarımsağı böyle yerseniz mucize faydası ortaya çıkıyor

Diyetisyenlerin açıklamasında sarımsakları ezip veya rendeledikten sonra 10 dakika boyunca ısıdan uzak tutup yendiğinde faydalarının daha fazla olması dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 09:51
Takip Et

Sarımsağı böyle yerseniz mucize faydası ortaya çıkıyor

Hiç duyulmamış 10 dakika kuralı. Sarımsağı böyle yerseniz mucize faydası ortaya çıkıyor
+
Aa
-

Mutfakların sofraların ve yemeklerin ise vazgeçilmez lezzeti doğanın sunduğu en güzel mucizeler arasında yer alan sarımsak, faydalarıyla dikkat çekiyor.

Vücuttaki birçok soruna iyi gelen sarımsak, düzenli tüketildiğinde hastalıkların büyük oranda önlenmesine de yardımcı olmasıyla biliniyor.

Bağırsakların güçlü olması ve düzenli çalışması ise kış hastalıklarından ayrıca salgınlardan korunmaya yardımcı olmasıyla biliniyor.

SARIMSAĞIN 10 DAKİKA KURALI 

Diyetisyen Moomal Asif, Instagram gönderisinde sarımsakla yemek yaparken uyulması gereken 10 dakikalık kuralı açıkladı.

Beslenme uzmanı sarımsağa ısı uygulandığında, içindeki en aktif bileşen olan allisinin neredeyse tamamen etkisiz hale geldiğini ve böylece sarımsağın sağlığa olan faydalarını azalttığını söyledi.

Ayrıca pişirme tekniğinizde yapacağınız basit bir değişiklik, sarımsağın sağlığa olan faydalarını korumaya yardımcı olabilir.
Asif'in paylaştığı bu kuralda aşağıdaki detaylar yer aldı:

“Sarımsakları ezin veya rendeleyin. 10 dakika boyunca ısıdan uzak tutun. Bu süre zarfında maksimum allisin oluşur ve pişirme sırasında bozulmadan kalır. O zaman istediğiniz kadar kızartabilir, soteleyebilir, pişirebilirsiniz.”

DOĞAL BİR ANTİBİYOTİKTİR. ENFEKSİYONLARI İYİLEŞTİRİR

Her yemeğe yakışan ve kuru kuru dahi tüketilebilen sarımsak, bağırsak sistemi için adeta bir mucizedir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım etmesiyle dikkat çekti.

Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Bu nedenle tansiyon problemleri olanlar sıklık tüketmelidir.

Ayrıca gece yatmadan önce bir diş sarımsak tüketilmesi kabızlığa da iyi gelir ve kabız olmaktan korur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur.

Doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonları iyileştirir. Yani uzun süre doktor yüzü görmemeniz için size destek olur. Faydaları saymakla bitmeyen sarımsakla ilgili ise Diyetisyen Moomal Asif, 10 dakika kuralını paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
1
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
2
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
3
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
6
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
7
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.