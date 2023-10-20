Sarımsak nasıl temizlenir? En kolay sarımsak temizleme yöntemi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden sarımsağı dış kabuklarından ayırmak bazen zaman bazen de zor oluyor.

Sarımsak soymayı kolay hala getirecek bir video yayınlandı. Videoda bir anahtar veya bıçaka benzer bir aletle tek tek sarımsakların dışarı çıkarıldığı görülüyor.

Videonun üzerinde ise “Bunca yıldır boşuna uğraşıyormuşuz” notu düşülmüş.

Sadece birkaç dakika içinde bir sürü sarımsağın soyulduğu görülüyor.

Video ev hanımlarını ve yemek yapmayı severleri oldukça sevindirecek bir bilgi içeriyor.

Yöntem sosyal medyada gündem oldu.