Sarımsak nasıl temizlenir? En kolay sarımsak temizleme yöntemi

Yemeklerin lezzeti sarımsağı temizlemenin en kolay yöntemi sosyal medyada paylaşıldı. İşte ayrıntılar….

Sarımsak nasıl temizlenir? En kolay sarımsak temizleme yöntemi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden sarımsağı dış kabuklarından ayırmak bazen zaman bazen de zor oluyor.

Sarımsak soymayı kolay hala getirecek bir video yayınlandı. Videoda bir anahtar veya bıçaka benzer bir aletle tek tek sarımsakların dışarı çıkarıldığı görülüyor.

Videonun üzerinde ise “Bunca yıldır boşuna uğraşıyormuşuz” notu düşülmüş.

Sadece birkaç dakika içinde bir sürü sarımsağın soyulduğu görülüyor.

Video ev hanımlarını ve yemek yapmayı severleri oldukça sevindirecek bir bilgi içeriyor.

Yöntem sosyal medyada gündem oldu.

hjkiuhjlkoij.jpg

Öne Çıkanlar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Spor
Ancelotti Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı Spor
Melikgazi Kayseri Basketbol, Joyner Holmes ile anlaştı
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 11 gün sonra görülecek dolar kuru!
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 4 bin 13'ye yükseldi
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar Yaşam
Kedilerini zehirledikleri iddiasıyla eczacılara taşla bıçakla saldırdılar
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?" Gündem
Meral Akşener: "Milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu?"
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı Magazin
Kanye West'in Elon Musk'a attığı mesajlar ortaya çıktı