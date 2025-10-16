Sarımsak ve soğandan bile daha güçlü potansiyel taşıdığı ifade edilen kök sebzenin, içerdiği biyoaktif bileşiklerle bağırsak sağlığını desteklediği ve bağışıklık sistemini kökten yenilediği ortaya çıktı.

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren ve halk arasında "Yabani Turp" olarak da anılan Şalgam Turpu'nun içerdiği aktif bileşenler sayesinde geleneksel kullanımının ötesinde, modern tıp için de umut vaat eden bir potansiyele sahip olduğu anlaşıldı.

Yapılan bilimsel çalışmalar, bu keskin kök sebzenin antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkileriyle sarımsak ve soğandan çok daha güçlü bir etki zinciri oluşturduğunu gösterdi.

BAĞIRSAKLARA 'SÜPÜRGE ETKİSİ' VE BAĞIŞIKLIĞA 'FORMAT ATMA' ETKİSİ

Şalgam Turpu, kesildiğinde veya ezildiğinde ortaya çıkan ve acı tadını veren ana bileşenler olan glukozinolatlar ve bunların parçalanma ürünleri olan izotiyosiyanatlar (özellikle Allil İzotiyosiyanat) ile dikkat çekti.

Bilim insanları, bu bileşiklerin bağırsaklarda zararlı bakteri ve mantarlarla mücadele ettiğini, bu sayede bağırsak florasının dengelenmesine ciddi katkı sunduğunu ifade etti.

ABD'de Cornell Üniversitesi Gıda Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Elizabeth Johnson, yabani turpun sindirim sistemi üzerindeki etkisine değindi ve şu çarpıcı ifadeyi kullandı:

"İzotiyosiyanatlar, sadece bağırsak florasını dengelemekle kalmıyor, aynı zamanda sindirim sıvılarını uyararak bağırsak hareketlerini düzenliyor. Bu, özellikle çiğ tüketildiğinde bir nevi 'iç temizlik' etkisi oluşturuyor."

Şalgam Turpu’nun yüksek oranda C vitamini ve güçlü antioksidanları barındırması, bağışıklık sistemine "format atma" tabir edilen köklü bir destek sağladığı anlamına geldi.

İngiltere'deki Southhampton Üniversitesi'nden immünoloji uzmanı Dr. Richard Davies, kökün geleneksel olarak soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılmasının tesadüf olmadığına dikkat çekti. Davies, "Yabani turpun içerdiği bileşikler, sinüs tıkanıklıklarını giderme ve bronşit semptomlarını hafifletmede etkili olduğu kanıtlanmış doğal çözümler sunuyor. Bu, vücudun savunma mekanizmasını hızla güçlendirdiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

ÖMRE ON YIL EKLEME İDDİASI BİLİMSEL TEMELE OTURABİLİR

Halk arasında yayılan "bir parça yiyenin ömrü 10 yıl uzuyor" iddiaları, uzmanlar tarafından bu kök sebzenin anti-kanser potansiyeline dayandırıldı.

Washington Üniversitesi'nde kanser araştırmaları yapan Dr. Helen Vance, sinigrin gibi glukozinolatların, kanser hücrelerinin gelişimini engelleme ve hatta ölümlerini tetikleme yönünde potansiyel gösterdiğini belirterek, "Erken aşama laboratuvar çalışmaları, özellikle kolon, akciğer ve mide kanseri hücreleri üzerinde umut verici sonuçlar verdi. Kökün antioksidan aktivitesi, hücre hasarını önleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir. Bu da uzun ve sağlıklı bir yaşam süresini destekleyen kritik bir faktördür" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, Şalgam Turpu'nun tıbbi faydalarından tam olarak istifade edebilmek için çiğ olarak ve taze rendelenmiş şekilde, küçük porsiyonlar halinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, mide rahatsızlıkları veya tiroid sorunları olan kişilerin tüketim öncesinde mutlaka bir uzmana danışması gerektiği de belirtildi.