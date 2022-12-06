﻿Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri, Diş Hekimi OLMAK üzere 1 işçi alacğını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 14 aralık 2022 olarak belirlendi.



MÜRACAAT KOŞULLARI

En az lise mezunu olması

Hiçbir şekilde sabıka kaydı olmaması gerekmektedir

Tercihen şişli ilçesinde ikamet etmesi

En az 2 yıl tecrübe gerekmektedir

40 yaşını aşmamış olması

Başvuru için gerekli belgeler

Mülakatda fotoğrag istenecektir

Mülakatda ikametgah belgesi

Mülakatda vukuatlı nufüs kayıt örneği