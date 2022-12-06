﻿Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri, Diş Hekimi OLMAK üzere 1 işçi alacğını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 14 aralık 2022 olarak belirlendi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olması
Hiçbir şekilde sabıka kaydı olmaması gerekmektedir
Tercihen şişli ilçesinde ikamet etmesi
En az 2 yıl tecrübe gerekmektedir
40 yaşını aşmamış olması
Başvuru için gerekli belgeler
Mülakatda fotoğrag istenecektir
Mülakatda ikametgah belgesi
Mülakatda vukuatlı nufüs kayıt örneği
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