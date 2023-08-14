Sarıyer Maslak’ta dönüşüm tesisinde yangın: Ekipler seferber oldu

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde kağıt ve plastik atıkların depolandığı bir tesiste gece yarısı yangın çıktı.

KAYNAK: DHA
Sarıyer Maslak’ta dönüşüm tesisinde yangın: Ekipler seferber oldu

DHA'nın haberine göre; Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin ormana sıçraması engellendi.

Yangın Nedeniyle Dumandan Etkilenen İtfaiyeciler Oldu

Yangın, saat 00.00 sıralarında Hadım Koruyolu Caddesi’nde bulunan atık depolama tesisinde meydana geldi. Tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin ormana ve çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangına su sıkarken iş makinelerinden de destek alan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyecilere ambulansta müdahale edildi.

Yangın 3 Buçuk Saatte Söndürüldü

Yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği tesiste yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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