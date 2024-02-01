Sarıyer’de can pazarı! Kadını kurtarmak için seferber oldular

Olay, dün saat 17.00 civarında, Kireçburnu sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunun tankerlere yakıt aktarmak için kullandığı iskelede bulunan Bahar C. adlı bir kadın, kendini birden boğazın soğuk sularına attı.

KURTARMAK İÇİN SEFERLER OLDU

Olayı fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı Vedat Demirel ve etraftakiler, kadına yardım etmek için harekete geçti. Yüzmeyi bilmeyen Demirel, tekne bağlamak için kullanılan iple kadına ulaşmaya çalıştı. Bahar C.'nin ipi almak istememesi üzerine vatandaşlar, Vedat Demirel’i bacaklarından tutup aşağı doğru salladı. Demirel, kadını yakalayarak sudan çıkarttı. Denizden alınan Bahar C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

KADININ DENİZDEN ÇIKARILDIĞI ANLAR KAYDEDİLDİ

Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde, kadının denizde sırtı üstü yüzerek ve akaryakıt istasyonu görevlisinin ip vermeye çalıştığı görülüyor. İpi almamakta direnen kadının bu esnada kollarını oynatarak su yüzeyinde durduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca, vatandaşların Vedat Demirel’i bacaklarından tutup kadını kurtarmak için aşağı indirdiği de görülüyor.

KURTARMA ANINI ANLATTI

Kadını sudan çıkaran akaryakıt istasyonu çalışanı Vedat Demirel, “Ben araçlara yakıt veriyordum, bir vatandaş beni çağırdı, ‘Bayan var, intihar edecek’ dedi. Buradaki dubaların üzerine çıkmış, ben de hemen yakalamak istedim ama olmadı. Sahil Güvenlik geldi ama dalga yüzünden kadın bu tarafa doğru sürüklendi. Vatandaşlar beni bacaklarımdan tutup aşağı bıraktılar. Kadının iki bacağından tutup oradan aldık. Ağzından köpük geliyordu ama umarım iyileşir. Yaşaması beni çok sevindirir” şeklinde ifade etti.