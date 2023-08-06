Sarıyer'de çöken yolda dolgu çalışması devam ediyor

İstanbul Sarıyer’de, dün sabah saatlerinde yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı çöktü. İstinat duvarı ile birlikte yolda da çökme meydana geldi. Çöken yolda dolgu çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: DHA
Sarıyer'de çöken yolda dolgu çalışması devam ediyor

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. İstinat duvarı ile birlikte yolda da çökme meydana geldi. Çöken alana yakın iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çöken yolda dolgu çalışması başlatıldı. Kamyonlarla getirilen dolgu malzemesi, çöken kısma dökülerek sağlamlaştırma çalışmaları devam ediyor.

"EVİMİZDE HASAR YOK"

Tedbir amacıyla evi boşaltılan Yunus Gök, “Şu anda evimiz mühürlü, içeri giremiyoruz, ne zaman gireceğimiz de belli değil. Birkaç gün süre verdiler, şu anda akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Şu anda göçen yolu dolduruyorlar. İnşallah bugün biter de evimize geçeriz. Evimizde herhangi bir hasar yok, sadece yoldan dolayı tedbir amacıyla mühürlediler” şeklinde konuştu.

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(Kaynak: DHA)

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