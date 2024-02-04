Sariyer'de Gulca Katliamı Protestosu

Kaynak: DHA
Sariyer'de Gulca Katliamı Protestosu
Sariyer'deki Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri, 5 Şubat 1997'de gerçekleşen ve yüzlerce kişinin öldüğü 'Gulca Katliamı'nın 27. yıl dönümü nedeniyle Çin'i protesto etti.

Katliamın Yıldönümü Protesto ile Anıldı

5 Şubat 1997'de Doğu Türkistan'ın Gulca kentinde Ramazan'ın son gününde, camide ibadet eden Uygurlara yönelik Çin askerlerinin saldırısında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Gulca Katliamı'nın 27. yıl dönümünde Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri, seslerini duyurmak için protesto gösterisi düzenledi.

Polis Konsolosluk Yolunu Kapattı

Polis, konsolosluğa çıkan yolu kapattığı için Tarabya sahilde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı. Açıklamada, katliamda hayatını kaybedenler anıldı ve Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri kınandı. Açıklamanın ardından kalabalık sahilden ayrıldı.

Protestoda Neler Söylendi?

Protestoda konuşan Uygur Türkleri, Gulca Katliamı'nın unutulmaması gerektiğini ve Çin'in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun sessiz kalmamasını dile getirdiler.

Protesto Barışçıl Şekilde Gerçekleşti

Protesto, herhangi bir gerginlik yaşanmadan barışçıl şekilde gerçekleşti.

Gulca Katliamı

Gulca Katliamı, 5 Şubat 1997'de Doğu Türkistan'ın Gulca kentinde Ramazan'ın son gününde gerçekleşti. Çin askerleri, camide ibadet eden Uygurlara ateş açarak yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Katliam, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinin en somut örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

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