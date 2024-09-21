Sarıyer'de İETT otobüsü ile bir minibüs çarpıştı

Kaynak: DHA
Sarıyer'de İETT otobüsü ile bir minibüs çarpıştı

Sarıyer'de İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sularında Kumköy Mahallesi, Demirciköy Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre 34 TP 6132 plakalı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ön camından fırlayan yolcu ve araçta sıkışan şoför yaralandı. Yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılırken, minibüste sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı şoför de ilk müdahalenin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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