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Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar

Sarıyer'de bir okula girip, bağış kutusunu çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı 

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:23
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Sarıyer'de okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar

Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
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Sarıyer'in Yeniköy Mahallesi'ndeki bir okulun bağış kutusu çalındı. Kutunun çalındığını fark eden okul yetkilileri durumu polise bildirdi. Okulun şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde şüphelilerin M.A.M.(18) ve E.G.(20) olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları paraları bir benzin istasyonunda, kağıt para olarak değiştirdikleri tespit edildi.

Polis, 2 şüpheliyi Sarıyer'deki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

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