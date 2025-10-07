Sarıyer’de servis kazası! Yaralılar var: Bölgeye ekipler sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul yağan yağmur trafik kazalarını da peş peşe getirdi. Sarıyer’de yağan yağmur ile birlikte, kayganlaşan yolda servis minibüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı, sonra uyarı levhası vı ışıklara çarptı. 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağışlı havanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak uyarı levhasına ve trafik ışıklarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Servis minibüsünün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

