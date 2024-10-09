Şarjdaki TOGG alev alıp cayır cayır yandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde park halinde şarjda olan bir TOGG T10X bir anda alevlerin esiri oldu. Aracın tamamen yanması bir kullanıcı tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı söz konusu görüntülerin kendilerinde tedirginlik yarattığını ifade edince şirketten konu hakkında açıklama geldi. TOGG şirketi resmi X hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada ilk belirlemelere göre yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edildiği ifade edildi:

“Kamuoyu Duyurusu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir.

Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”