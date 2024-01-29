'Şarkı söylemeyi bıraktım' demişti. Volkan Konak'tan yeni açıklama

Şarkıları kadar son zamanlarda özellikle siyasi çıkışları, hükümet karşıtı sözleri ile gündemden düşmeyen Volkan Konak en Diyanet’in kendisine dava açması ile gündemde yerini almıştı.

Volkan Konak bu sabah sosyal medya hesabından “Ülkemizde ve Orta Doğuda siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısı ile beni silin. Ben yokum” açıklamasını yapmış ve bu mesajı kendisinin şarkı söylemeyi bıraktığı yönünde yorumlanmıştı.

Bu gelişmenin gündem olmasından sonra ünlü sanatçı yanlış anlaşıldığını ifade edip aslında yanlış anlaşıldığını, ifade edip şu şekilde açıklama yaptı:

“Dostlar, söylediğim yanlış anlaşılmış galiba, siyaset korosunda şarkı söylemeyeceğimi belirttim. Ben her zaman olduğu gibi, dürüst, uygar ve asil insanların korosunda şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Son söz; yaşasın sevgi, yaşasın bilim, yaşasın sanat.”

DİYANET İLE ARALARINDA NE OLMUŞTU?

Diyanet’in yılbaşı hutbesine Noel ve yılbaşı kutlamalarının dinimizde yer almadığını ve bunlardan uzak durulması gerektiğini belirtmiş, şarkıcı Konak ise buna karşın Diyanet İşleri Başkanına yönelik çok sert tepkide bulunup, “Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…” şeklinde konuşmuştu.