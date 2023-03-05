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Aleyna Tilki deprem acısını İstiklal Marşı dizeleriyle dile getirdi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yaşanan depremlerin ardından ikinci kez Hatay'a gitti. Afet bölgesinden bir binanın enkazını paylaşan genç şarkıcı "Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor." deyip İstiklal Marşı'nın dizeleriyle paylaştı

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 17:16
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Şarkıcı Aleyna Tilki deprem acısını İstiklal Marşı dizeleriyle dile getirdi

Aleyna Tilki deprem acısını İstiklal Marşı dizeleriyle dile getirdi
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda ev de kullanılamaz hale geldi. Asrın felaketinin ardından depremzede çocuklara moral vermek için Hatay'a giden Aleyna Tilki bir süre önce İstanbul'a dönmüştü.

SOLUĞU HATAY'DA ALDI

İlk günden itibaren deprem bölgesindeki çocuklar için oyun alanı ve oyuncak yardımı çağrısı yapan Aleyna Tilki, soluğu yine Hatay'da aldı.

"ENKAZLAR OLDUĞU GİBİ BEKLİYOR"

Yıkılan sokakları dolaşan Aleyna Tilki, gördüğü acı manzara karşısında şunları söyledi; "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı, şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok daha fazla. Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor. Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu"

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