21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Sağıroğlu Atatürk Havalimanı'ndaki cami inşaatına depremzedeler üzerinden çarpıcı bir çıkışta bulundu

Demet Sağıroğlu Atatürk Havalimanı'ndaki cami inşaatına depremzedeler üzerinden çarpıcı bir çıkışta bulundu

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk Havalimanı'nda başlatılan cami inşaatıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:30
Takip Et

Şarkıcı Demet Sağıroğlu depremzedeler üzerinden Atatürk Havalimanındaki cami inşaatına çarpıcı bir çıkışta bulundu

Demet Sağıroğlu Atatürk Havalimanı'ndaki cami inşaatına depremzedeler üzerinden çarpıcı bir çıkışta bulundu
+
Aa
-

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Atatürk Havalimanı'ndaki piste cami yapıldığını duyurdu. 

Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için pistine yeni bir cami inşaatına başlanıldığını açıkladı. Millet Bahçesi'ne dönüştürülmek için pistleri kırılan Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

DEMET SAĞIROĞLU DEPREMZEDELER ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Atatürk Havalimanı'na yapılan cami için harcanan paranın, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığımız böyle bir zamanda gereksiz bir masraf olduğu yönünde eleştiride bulunan şarkıcı Demet Sağıroğlu, yapılan masrafa tepkisini, "Yahu madem bu kadar pist parçalayıp, cami yapabilecek bütçe var; depremzedeler niye aç, açıkta? Hâlâ çay, bakliyat, terlik yardımı bekleniyor halktan?" sözleriyle dile getirdi.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinden yaptığı açıklamada Ramazan ayı öncesinde deprem bölgesindeki vatandaşların çay, şeker, terlik ve eşofmana ihtiyacı olduğunu ve vatandaşlardan yardım beklediklerini söylemişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
4
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
5
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
7
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Uyuşturucu kullananlara baskın. Çok sayıda gözaltı var
﻿Uyuşturucu kullananlara baskın. Çok sayıda gözaltı var
﻿Uyuşturucu kullananlara baskın. Çok sayıda gözaltı var
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.