Demet Sağıroğlu Atatürk Havalimanı'ndaki cami inşaatına depremzedeler üzerinden çarpıcı bir çıkışta bulundu

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Atatürk Havalimanı'ndaki piste cami yapıldığını duyurdu.

Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için pistine yeni bir cami inşaatına başlanıldığını açıkladı. Millet Bahçesi'ne dönüştürülmek için pistleri kırılan Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

DEMET SAĞIROĞLU DEPREMZEDELER ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Atatürk Havalimanı'na yapılan cami için harcanan paranın, deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığımız böyle bir zamanda gereksiz bir masraf olduğu yönünde eleştiride bulunan şarkıcı Demet Sağıroğlu, yapılan masrafa tepkisini, "Yahu madem bu kadar pist parçalayıp, cami yapabilecek bütçe var; depremzedeler niye aç, açıkta? Hâlâ çay, bakliyat, terlik yardımı bekleniyor halktan?" sözleriyle dile getirdi.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinden yaptığı açıklamada Ramazan ayı öncesinde deprem bölgesindeki vatandaşların çay, şeker, terlik ve eşofmana ihtiyacı olduğunu ve vatandaşlardan yardım beklediklerini söylemişti.