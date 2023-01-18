Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın 6 aydır Tokat cezaevinde yatan eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti. Elif Karlı eşinin ölüm haberini telefonda aldı.

Acı haberi sabaha karşı alan Elif Karlı 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı:

''ZATÜRREDEN ŞÜPHELENDİK..''

"2 gün önce çok ağır bir grip geçirdi. Zatürreden de şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü, aramayınca telaşlandım. Sabaha karşı 04.00 sıralarında cezaevinden bir telefon aldım''.

''EŞİM AĞIR HASTAYDI''

''Cengiz'in rahatsızlandığını ve kalp krizi geçirdiğini alıştırarak söylediler. Vefat ettiğini söylediler. En son geçen salı sesini duydum. 6 Ocak'ta da doğum günüydü görüştük. En son sesini duyduğumda çok iyiydi. Saç sakal tıraşı olduğunu söyledi. Moralinin yüksek olduğunu söyledi ama eşim ağır hastaydı... Kalp rahatsızlığı vardı." dedi.

Elif Karlı, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda, eşinin durumunu açıklamıştı.

''ALLAH İNSANLARIN KALBİNE İYİLİK VERSİN''

Ünlü şarkıcı, "Çok merak edenler olmuş. Benim eşim 6 aydır cezaevinde ve yıllardır sağlık problemlerini yakından takip edenler bilir. Eşin için telaşlanmanız, dualarınız, düşünmeniz... Nasıl da naziksiniz ve nasıl da iyi tanıyorsunuz bizi, beni, eşimi, ailemi... Çok teşekkürler. İstediğiniz, dileğiniz kadar mutlu olun. Allah bazı kötü, pislik insanların kalbine iyilik versin.''

"KOCAMIN VE ÇOCUKLARIMIN GÜNAHINA GİRENLERİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Ben gülmeyi severim, yalandan da olsa. Gülüyorum aklıma gelip de gerçekleşeceğini de umduğum ana. Başta kocamın, çocuklarımızın, benim, ailemizin günahına giren herkesi önce Allah'a sonra kendime emanet ediyorum" dedi.

CENGİZ KARLI NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri Cengiz Karlı’yı Sarallar örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alıp tutuklamıştı.