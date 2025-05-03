Şarkıcı Günel, yıllar sonra Ebru Gündeş’i affettiğini açıkladı!

İbrahim Tatlıses'in küçük yaşlarda "Azeri Kızı" lakabıyla Türk müzik dünyasına tanıtılan Şarkıcı Günel, nişanlısıyla evlenen Ebru Gündeş'e olan kızgınlığının geçtiğini sosyal medyadan itiraf etti.

Günel sosyal medyadan yaptığı konuşmada sohbeti affetme konusuna getirdi ve geçmişte nişanlısı Reza Zarrab’la yasak aşk yaşayan Ebru Gündeş’i affettiğini açıkladı.

Günel “Ben arkadaşlarıma ‘Affedin herkesi’ derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya; ‘Ebru Gündeş’i affettin mi?’ diye… Evet ben kalbimde herkesi affettim” dedi.