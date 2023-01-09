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Hadise Eurovision'un aylık yayınladığı listede zirveye çıktı

Dünyaca ünlü şarkı yarışması Eurovision'un aylık olarak paylaşılan 'YouTube'da en çok dinlenen performanslar listesi' yayımlandı. Buna göre Hadise, 2009 yılındaki temsilciliği ile listenin 2. sırasında yer aldı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:41
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Şarkıcı Hadise Eurovision'n aylık yayınladığı Top 20 listesinde zirveye çıktı

Hadise Eurovision'un aylık yayınladığı listede zirveye çıktı
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Uluslararası Müzik Yarışması Eurovision her ay YouTube'da en çok dinlenen şarkıların listesini paylaştı.

Yarışmada, Türkiye'yi 2009 yılında temsil eden şarkıcı Hadise, 'Düm Tek Tek' performansıyla Top 20 listesinde 2. sırada yer aldı.

Üçüncü sırada İspanya 2022 performansıyla yer alırken, listenin zirvesinde ise pandemi sebebi ile yapılamayan 2020 Eurovision'da Rusya'nın temsilci olarak göndereceği 'UNO' şarkısı yer aldı.

Hadise, Eurovision listesini Twitter hesabından paylaşarak, "Aralık ayının en çok izlenen / dinlenen 2. Eurovision şarkısı olmuş. Ne desem, nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki bir gün yeniden..." notunu düştü.

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