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Hadise'nin son paylaşımı espri konusu oldu. "Çarpıldın mı" yorumu geldi

Şarkıcı Hadise, yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşmak için bir paylaşımda bulundu. Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf çok ilginç yorumlar aldı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 22:03
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Şarkıcı Hadisenin son paylaştığı fotoğrafa ilginç yorumlar geldi

Hadise'nin son paylaşımı espri konusu oldu. ''Çarpıldın mı'' yorumu geldi
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38 yaşındaki şarkıcı kısa bir süre önce küvette çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve 14 Nisan'da çıkarmayı planladığı şarkısının tanıtımını yapmıştı.

Bu pozlarıyla dikkat çeken ve özellikle erkek takipçilerinden çok sayıda yorum alan Hadise bu defa çok daha farklı bir kare ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Instagram hesabınan "Mutluluktan uçtuğumu görmüyorsunuz" notuyla birkaç fotoğraf paylaşan Hadise, verdiği pozla gülümsetti.

Şarkıcının bir takipçisi ise çömelmiş bir şekilde görülen Hadise'nin o karesine, "Şu fotoyu sıradan biri atsa altına 10 kişi çarpıldın mı yazar" notunu düştü.

Hadise'nin bu kareleri 200 bine yakın beğeni aldı.

 

 

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