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Haluk Levent'in 1999 depreminde enkazdan çıkardığı çocuk Maraş'ta gönüllü çalışıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin meydana geldiği ilk günden beri birçok isim deprem bölgelerinde yardım çalışmalarına katıldı. Haluk Levent'de AHBAP ekipleriyle birlikte deprem bölgeleri için canını dişine takmış durumda. Haluk Levent ile ilgili ortaya yeni çıkan deprem ayrıntısı ise bir kez daha dünyanın iyi insanların hatırına döndüğünü gösterdi

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:35
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Şarkıcı Haluk Levent'in 1999 depreminde enkazdan çıkardığı çocuk Maraş'ta gönüllü çalışıyor

Haluk Levent'in 1999 depreminde enkazdan çıkardığı çocuk Maraş'ta gönüllü çalışıyor
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından yedi gün geçti. Ülkemizi yasa boğan depremin meydana geldiği ilk günden itibaren birçok isim arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı.

Haluk Levent de kurucusu olduğu AHBAP derneği ekipleriyle ile birlikte hem deprem bölgelerinde, hemde İstanbul'da yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

 

Biraz geçmişe dönüldüğü zaman bu güne kadar bir çok insana, hatta sokaktaki sessiz dostlarımıza yardım eden sanatçı, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde de yardım çalışmalarına katılmıştı.

O yıllarda vatani görevini yapmakta olan şarkıcı hakkında sosyal medyada yapılan paylaşım gündem oldu.

Yapılan paylaşımda Haluk Levent'in Gölcük depreminde kurtardığı çocuklardan bir tanesinin Kahramanmaraş depreminde gönüllü olarak çalışmalara katıldığı öğrenildi.

Takipçisinin yaptığı bu paylaşıma Haluk Levent'ten cevap geldi ''Söylediler ama galiba asker''

Söz konusu paylaşımda Levent’in 1999 depreminde kurtardığı ve gazetelere haber olduğu o küçük çocuğun Fatih Koparan isimli kişi olduğu belirtildi.

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